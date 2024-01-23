Все это время был в городе: в Воронеже задержали подозреваемого в зверском убийстве девушки

Правоохранители установили место, где скрывался предполагаемый убийца 17-летней девушки в Воронеже. Его задержали. Об этом стало известно сегодня днем, 23 января. Это подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
Марк Попов все это время был в городе. Где он нашел себе убежище после зверской расправы над несовершеннолетней, пока не известно.
Напомним, тело убитой 17-летней девушки нашли на мусорке на улице Моисеева в Ленинском районе ночью 22 января. По данным источника, он был сложен пополам и лежал в большой сумке.
Ранее полиция и СК попросили помощи в розыске подозреваемого — 28-летнего Марка Попова, уроженца Махачкалы. Он зарегистрирован в городе Мичуринск Тамбовской области. Следователи заочно предъявили ему обвинение.