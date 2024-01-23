На 12 улицах Коминтерновского района Воронежа отключат воду для устранения утечки

В Воронеже в ночь на среду, 24 января, специалисты приступят к аварийно-восстановительным работам на водоводе на улице Лизюкова, 105. Ремонт будет проводиться ночью, чтобы доставить меньше неудобств жителям Северного микрорайона.
Вода будет отключена начиная с 21:00. Под ограничение попадут 12 улиц. Об этом сообщили в пресс-службе «РВК-Воронеж».
Отключение затронет дома по адресам:
- Бульвар Победы, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12/1т, 12а, 12 т, 14, 16, 18, 18а, 20, 22, 22а, 24, 24 т, 26, 26 В, 28, 30, 32, 32а, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 41а, 42, 43, 44, 45, 45а, 46, 46б, 47, 48, 48а, 49, 49а, 50, 50а, 50б, 50 В, 51, 51а;
- Московский проспект, 117а, 117б, 117 В, 119, 121, 123, 125, 127, 129/1, 129/2, 129/8, 131, 131а, 131б, 131в;
- улица 60-й Армии, 22а, 22б, 24а, 26, 28, 29, 29а, 31, 33, 35, 37;
- улица 60-летия ВЛКСМ, 23, 25, 27, 29, 29а;
- улица Антонова-Овсеенко, 19, 21, 23, 23а, 25 В, 25а, 35э, 41;
- улица Владимира Невского, 13, 13б, 13 г, 13 В, 15, 15а, 17, 17б, 17а, 19, 19а, 19а, 19 г, 21а, 23б, 25/1, 25/10, 25/11, 25/2, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/7, 25/8, 25/9, 25а/2, 25д, 27, 29, 29/1, 30, 31, 31а, 31б, 31 В, 31д, 32, 33, 33а, 33б, 34, 34а, 35а, 36, 36а, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 38б, 38 В, 38 г, 38е, 38а, 38д, 38п, 39, 40, 42, 44, 44/1, 44б, 46, 46/2, 46/3, 46/4, 46а, 46 г, 47, 48, 48 В, 48 г, 48д, 49, 51, 53, 55, 55а, 55ж, 57, 57/1, 59, 59/1, 59/2, 61, 63, 65, 65а, 67, 69, 71;
- улица Маршала Жукова, 9, 10, 10а, 11 В, 12, 12а, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26;
- улица Мордасовой, 3, 3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11а, 15а;
- улица Генерала Лизюкова, 66, 66а, 70, 70а, 72, 72а, 74, 76, 76а, 78, 80, 80/1, 97, 97а, 99, 101, 103, 105;
- улица Миронова, 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 21а, 23, 25, 27, 27а, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43, 43а, 43б, 45, 45а, 47, 49;
- улица Шукшина, 2, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 40, 44, 46;
- улица Хользунова, 116, 118, 120, 122.
Как сообщало РИА «Воронеж», вечером понедельника, 22 января, на водоводе диаметром 600 мм обнаружили утечку. Это уже второй прорыв в этом районе.
Первая утечка была обнаружена на водоводе диаметром 500 мм в первой половине дня в понедельник, 22 января. Для устранения аварии было перекрыто водоснабжение в домах на 12 улицах. На время отключения организовали подвоз питьевой воды. К 19:00 в «РВК-Воронеж» сообщили, что аварийная бригада закончила ремонтные работы и специалисты открывают задвижки.