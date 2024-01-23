На 12 улицах Коминтерновского района Воронежа отключат воду для устранения утечки

Первая утечка была обнаружена на водоводе диаметром 500 мм в первой половине дня в понедельник, 22 января. Для устранения аварии было перекрыто водоснабжение в домах на 12 улицах. На время отключения организовали подвоз питьевой воды. К 19:00 в «РВК-Воронеж» сообщили, что аварийная бригада закончила ремонтные работы и специалисты открывают задвижки.