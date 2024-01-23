СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане

Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, они погибли.