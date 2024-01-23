СК назвал приоритетную версию причины авиакатастрофы в Афганистане

«Проводятся обыски, изымаются документы, имеющие значение для следствия. Следствием во взаимодействии с послом России в Афганистане и представителями Росавиации получена информация о состоянии российских граждан, принимаются все необходимые меры для транспортировки их в Москву, рассматриваются различные версии произошедшего, одна из приоритетных — технические причины в виде отказа двигателей», — говорится в релизе.
Борт выполнял чартерный санитарный рейс по маршруту Гая (Индия) — Ташкент — Жуковский. Предварительно, на борту были шесть человек: четыре члена экипажа (как сообщали РИА Новости в экстренных службах, два пилота и два врача), они выжили, а также два пассажира — супруги Анна и Анатолий Евсюковы из Волгодонска, они погибли.
Falcon был зарегистрирован в госреестре гражданских воздушных судов России.