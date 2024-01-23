В Волгограде водитель маршрутки напал на жену участника СВО

История стала известна благодаря женщине, у которое все это время работал видеорегистратор. С камеры видно, что женщина сама материла водителя, обзывала его, не стесняясь детей. Водитель справедливо указал своему начальству, что, если бы женщина так сильно беспокоилась о своих малолетних продолжателях рода, как она говорит, то ездила бы аккуратнее.