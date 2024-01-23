В Волгограде водитель маршрутки напал на жену участника СВО

«Представители маршрута № 174 заявили, что водитель больше у них не работает», — пишут местные СМИ.
На разбирательстве выяснилось, что мужчина не только говорил нелицеприятные вещи, но и открыл дверь женской машины и даже чем-то угрожал.
История стала известна благодаря женщине, у которое все это время работал видеорегистратор. С камеры видно, что женщина сама материла водителя, обзывала его, не стесняясь детей. Водитель справедливо указал своему начальству, что, если бы женщина так сильно беспокоилась о своих малолетних продолжателях рода, как она говорит, то ездила бы аккуратнее.
Тем не менее у компании-перевозчика, хоть и нашлись слова в поддержку человека, но не нашлось доводов оставить его на работе.