Вооруженный пистолетом школьник пришел на вокзал Челябинска

Как сообщили ЕАН в управлении на транспорте МВД по УрФО, пистолет был у школьника в кобуре на поясе. Это обнаружилось, когда подросток проходил через рамки интроскопа. Школьник рассказал полицейским, что пистолет принадлежит его 52-летнему отчиму. Оружие он взял без разрешения для защиты себя и своей девушки, которую он пришел провожать на вокзал.
Специалисты установили, что пистолет оказался травматическим. Это пистолет ограниченного поражения МР-79−9ТМ, боеприпасы к нему — патроны травматического действия калибра 9 мм.
В отношении подростка и его отчима полицейские составили протоколы по ст. 20.10 КоАП РФ «Незаконные изготовление, приобретение, продажа, передача, хранение, перевозка, транспортирование, ношение или использование оружия, основных частей огнестрельного оружия и патронов к нему».
«Решением мирового суда мужчину, по халатности которого юноша получил доступ к оружию, оштрафовали на 10 000 рублей, принято решение о конфискации оружия у гражданина. Административные материалы в отношении подростка полицейские направили в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Сосновского района Челябинской области», — уточнили в пресс-службе полиции.