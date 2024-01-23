Вооруженный пистолетом школьник пришел на вокзал Челябинска

Как сообщили ЕАН в управлении на транспорте МВД по УрФО, пистолет был у школьника в кобуре на поясе. Это обнаружилось, когда подросток проходил через рамки интроскопа. Школьник рассказал полицейским, что пистолет принадлежит его 52-летнему отчиму. Оружие он взял без разрешения для защиты себя и своей девушки, которую он пришел провожать на вокзал.