В Казани начнут эвакуировать автомобили, мешающие проезду общественного транспорта

МУП «Метроэлектротранс» Казани объявил о начале эвакуации автомобилей, которые мешают проезду общественного электротранспорта. Данная мера призвана устранить проблему брошенных на трамвайных путях и проезжей части машин.
С начала дня, 23 января, уже зафиксировано 9 случаев, когда автомобили блокировали движение троллейбусов и трамваев, оставляя их без доступа к контактной сети. Это привело к полной остановке электрического общественного транспорта в некоторых районах города.
«Мешающие проезду общественного электротранспорта автомобили будут эвакуированы на штрафную стоянку, и автовладельцы будут привлечены к административной ответственности!» — сообщили в пресс-службе МУП «Метроэлектротранс».
Ранее мы писали, что автоинспекторы Татарстана объявили о начале активной борьбы с водителями, ездящими по полосам для встречного движения. За такие нарушения предусмотрены существенные штрафы и уголовная ответственность.