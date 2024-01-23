Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР

Накануне, 22 января, ростовский портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего сообщил, что в городе Амвросиевка в ДНР (находится примерно в 15 км от границы с Ростовской областью и примерно 70 км от Донецка) появилась свалка с гуманитарной помощью. По словам Закутнего, в городе к нему обратился местный житель, который увидел, что он волонтер и отвозит гумпомощь. Мужчина рассказал, что на «мусорнике» бульдозер раздавил партию гуманитарной помощи, то, что можно было забрать, мужчина передал Закутнему.