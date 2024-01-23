Депутат обратилась в органы из-за выброшенной на свалку гумпомощи в ДНР

На границе ДНР и Ростовской области нашли выброшенную гуманитарную помощь, по этому поводу передана информация в правоохранительные органы, сообщила РБК депутат Государственной думы, член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.
Накануне, 22 января, ростовский портал 161.ru со ссылкой на волонтера Александра Закутнего сообщил, что в городе Амвросиевка в ДНР (находится примерно в 15 км от границы с Ростовской областью и примерно 70 км от Донецка) появилась свалка с гуманитарной помощью. По словам Закутнего, в городе к нему обратился местный житель, который увидел, что он волонтер и отвозит гумпомощь. Мужчина рассказал, что на «мусорнике» бульдозер раздавил партию гуманитарной помощи, то, что можно было забрать, мужчина передал Закутнему.
«Как оказалось, действительно такой факт есть. Действительно, в ДНР, практически на границе с Ростовской областью, обнаружена выброшенная гуманитарная помощь. Я связалась с администраторами волонтерских групп, которые работают в Ростовской области, конкретно в моем округе, они мне подтверждают подлинность данного видео. Вся информация уже передана в правоохранительные органы», — рассказала Стенякина РБК.
«Если же это халатное отношение к гуманитарной помощи граждан России или, не дай бог, еще каких-то чиновников, то, конечно, они должны быть наказаны за такое поведение, так как это можно расценивать как работу против своего государства и как диверсию», — подчеркнула она.
Депутат отметила, что другие администраторы волонтерских групп считают, что видео может быть фейком, поскольку подобных случаев не было выявлено ни разу. «Если это фейк, создатели должны понести ответственность», — отметила Стенякина.
РБК направил запрос в правительство ДНР.