Мосгорнаследие оценит ущерб от пожара в здании ансамбля католической церкви

«Здание является объектом культурного наследия. Это Дом причта и церковно-приходской школы, входящий в ансамбль Римско-католической церкви Святого Апостола Петра и Павла. Собственник — Централизованная религиозная организация Римско-Католической Архиепархии Божией матери в Москве. Сотрудники ДКН [департамента культурного наследия Москвы] оперативно выехали на место для оценки причиненного ущерба. Мосгорнаследием в адрес собственника будет направлено предостережение с требованиями устранить последствия возгорания и провести работы по сохранению», — сказали в пресс-службе.