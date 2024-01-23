Четыре ребенка заболели коклюшем в Алматы

— Все заболевшие дети не привиты против коклюша, из них трое — по причине отказа родителей от вакцинации, в одном случае — ребенок не привит по медицинским противопоказаниям. В очагах обследовано 34 контактных лиц, результаты отрицательные. Медработниками поликлиник за контактными установлено медицинское наблюдение, — сообщил главный санврач мегаполиса.