Пермский фотограф Скворцов, обвиняемый в госизмене, не признал вину

«Фотограф из Перми Григорий Скворцов не признал вину в государственной измене», — пишет в своем telegram-канале ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Скворцов был задержан в Москве в декабре 2023 года, когда направлялся в Санкт-Петербург.