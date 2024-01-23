Обиженный на сожительницу мужчина решил поджечь ее дом под Волгоградом

Вернувшийся в нетрезвом виде домой к своей сожительнице мужчина — житель Чернышковского района — в один миг оказался бездомным. Женщина, сделав ему замечание, захлопнула перед ним дверь, рассказывают в пресс-службе волгоградского полицейского главка.
Решив отомстить женщине, подозреваемый отправился в сарай, нашел канистру с бензином, плеснул им на деревянное крыльцо и поджег. На свое счастье, хозяйка почувствовала запах дыма и затушила огонь, а затем позвонила в полицию.
Фигурант уголовного дела, протрезвев, во всем сознался. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ранее волгоградцы были шокированы поступком водителя, который заснял горящее авто на трассе и проехал мимо.