В центре Челябинска столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В центре Челябинска днем 23 января столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, после происшествия в больницу увезли несколько человек.
ДТП произошло около 15:00 часов возле дома № 174 по улице Труда. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2114, Mercedes, Suzuki и LADA Granta.
— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомобиля Mercedes, а также два пассажира автомобиля LADA Granta доставлены в медицинское учреждения для осмотра, — уточнили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.
Известно, что за рулем иномарки Mercedes находилась 32-летняя женщина. Автомобилем LADA Granta управлял 33-летний мужчина.