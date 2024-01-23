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В центре Челябинска столкнулись четыре автомобиля, есть пострадавшие

В центре Челябинска произошло ДТП с участием четырех машин.
Источник: ГИБДД Челябинска

В центре Челябинска днем 23 января столкнулись четыре автомобиля. Как сообщили в городской Госавтоинспекции, после происшествия в больницу увезли несколько человек.

ДТП произошло около 15:00 часов возле дома № 174 по улице Труда. Там столкнулись автомобили ВАЗ-2114, Mercedes, Suzuki и LADA Granta.

— В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажиры автомобиля Mercedes, а также два пассажира автомобиля LADA Granta доставлены в медицинское учреждения для осмотра, — уточнили в пресс-службе ГИБДД Челябинска.

Известно, что за рулем иномарки Mercedes находилась 32-летняя женщина. Автомобилем LADA Granta управлял 33-летний мужчина.