В Бресте заключили под стражу водителя, сбившего ребенка на переходе

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала текущего года в ДТП погибли шесть человек и восемь получили тяжелые травмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.
Все аварии произошли на заснеженных дорогах или во время гололедицы. В частности, утром 17 января в Ляховичском районе 32-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В результате ДТП 44-летний водитель этого автомобиля умер в больнице, а 21-летняя пассажирка получила травмы. В Пружанском районе утром 18 января не справилась с управлением 36-летняя водитель автомобиля Renault. Из-за заноса легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Geely. Водители транспортных средств серьезных травм не получили, у пассажира Renault — тяжкие телесные повреждения.
На месте ДТП работали следственно-оперативные группы. Возбуждены уголовные дела по ст.317 (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) УК.
«Помимо влияния погоды одной из причин серьезных ДТП становится личное безразличие или даже преступное поведение участников дорожного движения, — отметил Роман Зармаев. — В Бресте вечером 20 января 38-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем Renault. Двигаясь по улице Красногвардейской в сторону Авиационного переулка, он совершил наезд на девятилетнюю девочку, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу. В результате ДТП ребенку причинены тяжелые травмы. В настоящее время девочка находится в больнице».
Следователи в отношении водителя возбудили уголовное дело ч.4 ст. 317 (нарушение ПДД пьяным водителем, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений) УК. С санкции прокурора мужчину заключили под стражу.