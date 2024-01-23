В Бресте заключили под стражу водителя, сбившего ребенка на переходе

23 января, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области с начала текущего года в ДТП погибли шесть человек и восемь получили тяжелые травмы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя УСК по Брестской области Романа Зармаева.



Все аварии произошли на заснеженных дорогах или во время гололедицы. В частности, утром 17 января в Ляховичском районе 32-летний водитель автомобиля Ford не справился с управлением, выехал на встречную полосу и врезался в Volkswagen. В результате ДТП 44-летний водитель этого автомобиля умер в больнице, а 21-летняя пассажирка получила травмы. В Пружанском районе утром 18 января не справилась с управлением 36-летняя водитель автомобиля Renault. Из-за заноса легковушка выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Geely. Водители транспортных средств серьезных травм не получили, у пассажира Renault — тяжкие телесные повреждения.



На месте ДТП работали следственно-оперативные группы. Возбуждены уголовные дела по ст.317 (нарушение ПДД водителем, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения) УК.

