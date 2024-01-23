На трассе в Восточном Казахстане загорелось авто

Подъехав поближе, стражи порядка заметили густой дым, который шел из-под капота авто. Полицейские, взяв огнетушитель, принялись тушить возгорание. К ним подключился и проезжавший мимо неравнодушный водитель, который помогал закидывать машину снегом.