На трассе в Восточном Казахстане загорелось авто

По информации ДП региона, на 43 км трассы Усть-Каменогорск — Алтай внимание инспекторов полиции привлекла машина Мitsubishi, водитель которой пытался припарковаться у обочины.
Подъехав поближе, стражи порядка заметили густой дым, который шел из-под капота авто. Полицейские, взяв огнетушитель, принялись тушить возгорание. К ним подключился и проезжавший мимо неравнодушный водитель, который помогал закидывать машину снегом.
Локализовать пламя удалось до приезда пожарных. Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводов.