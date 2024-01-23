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На трассе в Восточном Казахстане загорелось авто

В Восточно-Казахстанской области загоревшийся на трассе автомобиль потушили полицейские, сообщает Zakon.kz.
Источник: polisia.kz

По информации ДП региона, на 43 км трассы Усть-Каменогорск — Алтай внимание инспекторов полиции привлекла машина Мitsubishi, водитель которой пытался припарковаться у обочины.

Подъехав поближе, стражи порядка заметили густой дым, который шел из-под капота авто. Полицейские, взяв огнетушитель, принялись тушить возгорание. К ним подключился и проезжавший мимо неравнодушный водитель, который помогал закидывать машину снегом.

Локализовать пламя удалось до приезда пожарных. Предварительной причиной пожара стало замыкание электропроводов.