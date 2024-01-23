Жертвой сосульки в центре Петербурга стал 25-летний рабочий

По данным телеканала, пострадавшего госпитализировали на скорой в Мариинскую больницу. У него диагностировано сотрясение мозга. По предварительной информации, с мужчиной уже связалась управляющая компания, чтобы предложить ему компенсацию морального вреда.



Ранее «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге до четверга продлили «желтый» уровень погодной опасности из-за гололеда и порывистого ветра. В Смольном просят жителей гостей города сохранять особую осторожность на улицах.



Напомним, что первый смертельный случай с падением наледи произошел этой зимой в середине декабря — на проспекте Мечникова погиб 31-летний мужчина. На следующий день из-за падения куска льда на Новочеркасском проспекте был госпитализирован двухлетний ребенок.

