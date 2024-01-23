Милиция предупредила белорусов о продавцах, требующих предоплату

Стало известно, что следует сделать, чтобы не стать жертвой мошенников, если при покупке товара с них требуют предоплату. Белорусов предупредила пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
Так, правоохранители напомнили о частых случаях, когда при продаже товара в интернете продавец требует предоплату, но оказывается мошенником. Можно ли белорусам переводить деньги в счет предоплаты, пояснили в милиции.
— Перед тем, как перечислить неизвестному указанную сумму предоплаты, необходимо проверить торговую площадку по официальному названию или ИП через простой поиск в интернете, — прокомментировал участковый инспектор милиции Лепельского РОВД Александр Мазго.