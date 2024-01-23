Авторов фейков о землетрясении в Алматы установила полиция

— Всего правопорядок в городе обеспечивали около 2,5 тыс. полицейских, в том числе 70 экипажей патрульной полиции, которые обеспечивали дорожную безопасность. Кроме того, были усилены следственно-оперативные группы. Осложнение оперативной обстановки в городе не допущено. Служба «102» Центра оперативного управления работала в штатном режиме: количество звонков от граждан не увеличилось, — констатировал Арыстангани Заппаров.