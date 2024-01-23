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Очередной развод. В Ташкенте псевдо-сотрудники автоцентра обманули граждан, желавших купить машины

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. В Ташкенте мошенники обманули граждан, желавших купить машины, притворяясь сотрудниками одного из столичных автоцентров, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
Источник: Podrobno.uz

Ранее в соцсетях завирусилось видео, на котором граждане обвиняют сотрудников автоцентра «My cars» в мошенничестве. Как рассказывают потерпевшие, им пообещали выдать автомобили в течение двух месяцев. Они передали деньги, но так и не получили машины.

Как позже выяснилось, правонарушители не были официальными сотрудниками центра. Они брали автомобили в других салонах и выдавали их за свои.

По факту случившегося возбуждено уголовного дело по пункту «а» части 4 статьи 168 (мошенничество) Уголовного кодекса. Трое подозреваемых задержаны, еще двое объявлены в розыск.

Генеральная прокуратура сообщила, что дело в скором времени передадут в суд. За нарушение этой статьи предусматривается штраф от 400 до 600 БРВ (от 136 млн до 204 млн сумов) или лишение свободы от 8 до 10 лет.