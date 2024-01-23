«Переехал обе ноги»: женщина с двумя детьми попала под трактор в Уральске

Напомним, в декабре прошлого года мы писали о случае в Павлодарской области, когда мужчину на лошади убило ковшом трактора. Сообщается, что водитель трактора «МТЗ-92», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при работе ковшом сбил мужчину, который был верхом на лошади. В результате случившегося последний от полученных травм скончался на месте. Также в ноябре 2023 года тракторист в состоянии алкогольного опьянения насмерть задавил свою знакомую в области Абай. Это произошло в момент, когда он переезжал русло реки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Летом трактор столкнулся с товарным поездом в области Жетісу. С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших, находившихся в салоне трактора. Вскоре один из них скончался.