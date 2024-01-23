«Переехал обе ноги»: женщина с двумя детьми попала под трактор в Уральске

Как сообщает региональное издание, случай произошел сегодня в 11:45 в районе центрального рынка в Уральске, когда женщина с двумя детьми переходила дорогу на светофоре. Сообщается, что рядом с остановкой трактор при погрузке снега задел женщину, переходившую дорогу. В полиции выясняют все обстоятельства ДТП, после чего будет принято решение. Между тем, подробнее о произошедшем рассказали очевидцы.
«Она, переходя дорогу, видела, что трактор едет к КамАЗу выгружаться, но не увидела, что он едет назад, и прошла сзади. Женщина худенькая такая, водитель трактора, видимо, не заметил и наехал на нее и детей. Хорошо, что детей успели вытащить из-под колес, а вот женщине переехал обе ноги. Ее мы не стали трогать, ждали скорую помощь», — рассказал порталу очевидец происшествия.
Сообщается, что 40-летнюю женщину госпитализировали в отделение травматологии областной многопрофильной больницы, ее состояние оценивается как средней степени тяжести. «Девочек 8 и 10 лет осмотрел травматолог и нейрохирург. У одной из них ушиб мягких тканей правого колена. После оказания необходимой помощи их отпустили домой», — сообщили в пресс-службе управления здравоохранения ЗКО.
Напомним, в декабре прошлого года мы писали о случае в Павлодарской области, когда мужчину на лошади убило ковшом трактора. Сообщается, что водитель трактора «МТЗ-92», находясь в состоянии алкогольного опьянения, при работе ковшом сбил мужчину, который был верхом на лошади. В результате случившегося последний от полученных травм скончался на месте. Также в ноябре 2023 года тракторист в состоянии алкогольного опьянения насмерть задавил свою знакомую в области Абай. Это произошло в момент, когда он переезжал русло реки. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте. Летом трактор столкнулся с товарным поездом в области Жетісу. С места происшествия в районную больницу доставили двух пострадавших, находившихся в салоне трактора. Вскоре один из них скончался.