23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 12-летняя девочка попала под колеса легковушки, сообщили БЕЛТА в УГАИ ГУВД Минского горисполкома.



ДТП произошло сегодня около 17.20 вблизи дома № 30 по улице Гамарника. По предварительным данным УГАИ, 28-летняя водитель на Kia совершила наезд на 12-летнюю девочку. Как уточняется, школьница пересекала проезжую часть в неустановленном для этого месте.



Девочку доставили в больницу для обследования.



На месте ДТП работают сотрудники отдела ГАИ Советского РУВД Минска.



В столичной Госавтоинспекции просят родителей напомнить детям основные правила. «Повторите с ребенком, что переходить дорогу необходимо только по пешеходным переходам, а перед этим обязательно убедиться в безопасности — нет ли приближающихся автомобилей, хорошо ли видят его водители и пропускают ли во всех полосах и направлениях движения. А в темное время суток и в условиях недостаточной видимости необходимо использовать световозвращающие элементы. Особенно внимательными нужно быть во дворах, не перебегать внутридворовые проезды. Важно осторожно выглянуть из-за припаркованного транспорта или других помех видимости, чтобы убедиться в своей безопасности», — порекомендовали в УГАИ.