Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, уточнил глава региона. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.
Сегодня вооруженные силы Украины не менее трех раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. С помощью двух беспилотников ударили по Шебекинскому городскому округу — повреждения получили частный дом и три автомобиля. Еще один БПЛА использовали при атаке по Борисовскому району — зафиксированы разрушения в частном доме, нарушена линия электропередачи. Пострадавших нет.
Алина Морозова.
Над селом в Белгородской области сбили воздушную цель
Система ПВО сбила воздушную цель над селом Тимоновым Валуйского городского округа Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, уточнил глава региона. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.