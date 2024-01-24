Над селом в Белгородской области сбили воздушную цель

Пострадавших и разрушений, предварительно, нет, уточнил глава региона. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле.



Сегодня вооруженные силы Украины не менее трех раз атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе. С помощью двух беспилотников ударили по Шебекинскому городскому округу — повреждения получили частный дом и три автомобиля. Еще один БПЛА использовали при атаке по Борисовскому району — зафиксированы разрушения в частном доме, нарушена линия электропередачи. Пострадавших нет.



Алина Морозова.