Смертельная авария произошла на трассе Жезказган — Петропавловск

Как пишет Astana TV, на трассе Жезказган — Петропавловск столкнулись Peugeot и Toyota Camry. В результате удара два пассажира этих автомашин от полученных травм скончались на месте происшествия. Еще четыре человека доставлены в медицинские учреждения.
«Данный факт зарегистрирован в ЕРДР по статье “Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц”. Автомашины водворены на специализированную стоянку», — уточнили в пресс-службе ДП СКО.
Ранее сообщалось, что три человека оказались зажатыми в автомобиле после ДТП в Алматинской области.