В Волгоградской области глава поселения незаконно увеличил оклады

При проверке соблюдения требований бюджетного законодательства прокуратура нашла нарушения. Оказалось, что 20 января 2022 года глава Бахтияровского сельского поселения Ленинского района подписал решение Совета депутатов о повышении окладов муниципальных служащих, выборных должностных лиц и лиц, замещающих муниципальные должности. На самом деле такого заседания не проводилось. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, в результате глава поселения незаконно получил из бюджета свыше 116 тысяч рублей.