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По делу о взрыве на Крымском мосту изучают последние аргументы защиты

Как стало известно «Ъ», главное следственное управление (ГСУ) СКР, расследующее теракт, совершенный на Крымском мосту в октябре 2022 года, проверяет данные представителей спецслужб Украины о том, что обвиняемых в этом преступлении могли использовать втемную и они не знали о подготовке преступления. Если эта версия не подтвердится, уже в марте фигурантам будет предъявлено обвинение в окончательной редакции и начнется их ознакомление с материалами следствия.
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

О проверке, проводимой ГСУ СКР, «Ъ» стало известно от адвокатов восьми граждан России, Армении и Украины, обвиняемых в причастности к теракту (ст. 205 УК РФ) на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Взрыв бомбы, состоявшей из 21 тонны взрывчатки на основе гексогена, которая была спрятана в упаковках полиэтиленовой пленки в грузовике, привел к обрушению трех пролетов моста, вызвал пожар в семи цистернах проходившего рядом поезда и привел к гибели пяти человек. Восстановление моста заняло несколько месяцев и обошлось в миллиарды рублей.

Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых уже через четыре дня. Ими оказались пятеро граждан России, а также трое выходцев из Армении и Украины. Согласно предъявленному ГСУ СКР обвинению, они имели отношение к заказу и перемещению пленки, а следовательно могли знать о том, что под ней находится бомба. Организатором теракта следствие признало начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который был заочно арестован вначале Лефортовским райсудом по ходатайству ФСБ, а затем и Басманным судом по просьбе ГСУ СКР и дважды объявлен в международный розыск.

Ходатайства защиты о непричастности фигурантов к теракту неоднократно проверялись следствием и надзирающей за ним Генпрокуратурой, однако аргументы адвокатов каждый раз отвергались.

Очередной повод для нового изучения обстоятельств происшедшего, по данным «Ъ», дало заявление главы СБУ Василия Малюка, в котором говорилось о возможном использовании фигурантов расследования втемную.

По распоряжению руководства Следственного комитета, к которому снова обратилась защита обвиняемых, была начата очередная проверка, сообщил «Ъ» один из адвокатов, участвующий в громком деле. Однако, по его словам, о результатах проверочных мероприятий обвиняемой стороне пока не сообщили.

Между тем уже в марте этого года, за месяц до истечения предельного срока содержания фигурантов под стражей, следователи ГСУ СКР должны предъявить им обвинение в окончательной редакции, чтобы начать знакомить с материалами расследования, или освободить из СИЗО за непричастностью к преступлению с правом на последующую реабилитацию. Сейчас решением Московского городского суда арест обвиняемых, которые свою причастность к теракту отрицают, продлен до 8 апреля 2024 года.

По данным следствия, генерал Буданов организовал теракт через некоего сотрудника ГУР Минобороны Украины Ивана Ивановича, от которого инструкции по телефону получили остальные участники террористической группы.

Причем использованная для этого сим-карта была зарегистрирована на жителя украинского города Кременчуг Сергея Андрейченко. По документам, взрывчатка была привезена в порт Одессы и упакована в рулоны строительной полиэтиленовой пленки.

Общий вес груза, размещенного на 22 палетах, по документам составил 22 770 кг. Большую его часть составляла взрывчатка.

2 августа 2022 года по контракту, заключенному между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A., пленка была отправлена в болгарский город Русе. Оттуда груз поступил в грузинский Поти, а затем был доставлен в Ереван. С 29 сентября по 3 октября, пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз был растаможен по правилам ЕАЭС. При этом, отмечают в ФСБ, была заменена часть документов на него. После этого отправителем пленки выступало ООО «Гу ар джи групп» из города Алаверди (Армения), а получателем — некое ООО «Лидер» из Москвы.

4 октября груз на автомобиле DAF, зарегистрированном в Грузии, пересек российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и через два дня доставлен на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там палеты загрузили в другую машину — под управлением гражданина России Махира Юсубова. Согласно документам, он должен был доставить пленку уже от ульяновского ООО «ТЭК-34» в адрес компании, зарегистрированной в Симферополе. На Крымском мосту бомбу под пленкой дистанционно подорвали.

Алексей Соковнин, Николай Сергеев

ФСБ
СК