По делу о взрыве на Крымском мосту изучают последние аргументы защиты

2 августа 2022 года по контракту, заключенному между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A., пленка была отправлена в болгарский город Русе. Оттуда груз поступил в грузинский Поти, а затем был доставлен в Ереван. С 29 сентября по 3 октября, пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз был растаможен по правилам ЕАЭС. При этом, отмечают в ФСБ, была заменена часть документов на него. После этого отправителем пленки выступало ООО «Гу ар джи групп» из города Алаверди (Армения), а получателем — некое ООО «Лидер» из Москвы.