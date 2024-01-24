По делу о взрыве на Крымском мосту изучают последние аргументы защиты

О проверке, проводимой ГСУ СКР, «Ъ» стало известно от адвокатов восьми граждан России, Армении и Украины, обвиняемых в причастности к теракту (ст. 205 УК РФ) на Крымском мосту 8 октября 2022 года. Взрыв бомбы, состоявшей из 21 тонны взрывчатки на основе гексогена, которая была спрятана в упаковках полиэтиленовой пленки в грузовике, привел к обрушению трех пролетов моста, вызвал пожар в семи цистернах проходившего рядом поезда и привел к гибели пяти человек. Восстановление моста заняло несколько месяцев и обошлось в миллиарды рублей.
Сотрудники ФСБ задержали подозреваемых уже через четыре дня. Ими оказались пятеро граждан России, а также трое выходцев из Армении и Украины. Согласно предъявленному ГСУ СКР обвинению, они имели отношение к заказу и перемещению пленки, а следовательно могли знать о том, что под ней находится бомба. Организатором теракта следствие признало начальника главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилла Буданова, который был заочно арестован вначале Лефортовским райсудом по ходатайству ФСБ, а затем и Басманным судом по просьбе ГСУ СКР и дважды объявлен в международный розыск.
Ходатайства защиты о непричастности фигурантов к теракту неоднократно проверялись следствием и надзирающей за ним Генпрокуратурой, однако аргументы адвокатов каждый раз отвергались.
По распоряжению руководства Следственного комитета, к которому снова обратилась защита обвиняемых, была начата очередная проверка, сообщил «Ъ» один из адвокатов, участвующий в громком деле. Однако, по его словам, о результатах проверочных мероприятий обвиняемой стороне пока не сообщили.
Между тем уже в марте этого года, за месяц до истечения предельного срока содержания фигурантов под стражей, следователи ГСУ СКР должны предъявить им обвинение в окончательной редакции, чтобы начать знакомить с материалами расследования, или освободить из СИЗО за непричастностью к преступлению с правом на последующую реабилитацию. Сейчас решением Московского городского суда арест обвиняемых, которые свою причастность к теракту отрицают, продлен до 8 апреля 2024 года.
Причем использованная для этого сим-карта была зарегистрирована на жителя украинского города Кременчуг Сергея Андрейченко. По документам, взрывчатка была привезена в порт Одессы и упакована в рулоны строительной полиэтиленовой пленки.
2 августа 2022 года по контракту, заключенному между киевским ООО «Транслогистик УА» и Baltex capital S.A., пленка была отправлена в болгарский город Русе. Оттуда груз поступил в грузинский Поти, а затем был доставлен в Ереван. С 29 сентября по 3 октября, пока пленка находилась в ереванском терминале «Трансальян», груз был растаможен по правилам ЕАЭС. При этом, отмечают в ФСБ, была заменена часть документов на него. После этого отправителем пленки выступало ООО «Гу ар джи групп» из города Алаверди (Армения), а получателем — некое ООО «Лидер» из Москвы.
4 октября груз на автомобиле DAF, зарегистрированном в Грузии, пересек российскую границу в пункте пропуска «Верхний Ларс» и через два дня доставлен на оптовую базу в Армавире (Краснодарский край). Там палеты загрузили в другую машину — под управлением гражданина России Махира Юсубова. Согласно документам, он должен был доставить пленку уже от ульяновского ООО «ТЭК-34» в адрес компании, зарегистрированной в Симферополе. На Крымском мосту бомбу под пленкой дистанционно подорвали.
Алексей Соковнин, Николай Сергеев