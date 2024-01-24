«Она была хорошей. Все изменилось после знакомства с Марком»: что известно об убийстве 17-летней девушки в Воронеже

В Воронеже чудовищным образом прервалась жизнь 17-летней девушки. Связанное веревками тело Алины (имя изменено — ред.) обнаружили случайные прохожие ночью 22 января. Обернутый пакетами труп лежал рядом с мусорными баками на улице Моисеева. По подозрению в жестоком убийстве задержали 28-летнего Марка Попова, с которым у погибшей были отношения. «КП-Воронеж» собрала всю известную на данный момент информацию об этой трагедии.
Не сдала сессию и отчислилась.
Выкрашенные в черный цвет волосы. Выбритые виски. В ушах — тоннели. Под оправой очков глаза украшает яркий макияж. На лице — пирсинг. Руки, грудь, ноги — в татуировках. Такой девочкой-неформалкой выглядит Алина на фотографиях, которые сама же размещала на своей странице в соцсетях.
17-летняя девушка родилась на Украине, затем росла в городе Новомосковск Тульской области. О семье Алины известно немного. Родители давно не живут вместе. Мама работает медсестрой в Туле, а отец, по словам самой погибшей, находится в Москве.
В Воронеж девушка переехала недавно. Осенью 2022-го поступила на бюджетное отделение профессионально-педагогического колледжа. Должна была статьей швеей. Однако уже в первом семестре начались проблемы с посещаемостью. Один раз администрации заведения пришлось привлекать к поискам ученицы полицию. Алина не приходила на занятия, не отвечала на звонки, не появлялась по адресу съемной квартиры, который указала в заявлении при зачислении. В тот раз студентка нашлась. По возвращению она рассказывала о попавшем в ДТП отце и другие малоправдоподобные истории. Первую сессию, которая состоит из школьных предметов, Алина не сдала. Проучившись до весны, девушка написала заявление об отчислении. В марте ее исключили из учебного заведения.
Осенью 2022-го Алина поступила в колледж, но долго там не проучилась с личной страницы в соцсети.
Вскоре Алина устроилась работать бариста в кофейню: нужно было содержать себя и оплачивать съемное жилье. Около полугода назад девушка начала вести паблик в социальных сетях с достаточно провокационным контентом: алкоголь, таблетки, полуобнаженные фотографии, секс-игрушки, матерные посты
— Алина была хорошим человеком. Но после того как она связалась с ним, все пошло по одному месту…. — вспоминает друг погибшей. — Как они познакомились, не могу сказать. Но мутить начали где-то этим летом.
Еще несколько знакомых девушки также отметили, что она была доброй и спокойной, несмотря на яркую внешность и эпатирующее поведение.
«Два года сидел на солях».
28-летний Марк Попов родился в Дагестане. Зарегистрирован в Мичуринске Тамбовской области, а фактически жил в Воронеже. По неофициальной информации, молодой человек недавно сменил имя. Якобы сейчас его зовут не Марк Попов, а Салман Азиев. Отчасти подтверждает этот факт фотография рабочего пропуска. 8 августа он выложил у себя на странице снимок — карточку оператора склада крупного маркетплейса на имя Салман.
В социальных сетях парень и вовсе решил представляться как Махатма Ганди. При этом подавляющая часть публикаций Попова имеют запредельный градус пошлости. Молодой человек не стесняется транслировать в прямом эфире свои пьянки и вечеринки. На некоторых записях вместе с Марком находится Алина в полуобнаженном виде. Глядя на подобные записи и другие посты подозреваемого, возникает мысль, что дело здесь не в одном алкоголе. Вероятно, вещества посильнее изменяют его сознание. Предположение подтвердили сразу несколько знакомых молодого человека. Они сообщили «КП-Воронеж», что Попов принимал наркотики: «два года сидел на солях», «позитивный, но в употреблении», «солевые дороги таковы».
Голый ходил по снегу.
При каких обстоятельствах и когда именно 17-летняя девушка лишилась жизни, пока неизвестно. Выходить на связь с близкими Алина перестала еще 16 января. А тело ее нашли только 22 числа. Незадолго до этого в Сети появилось видео, на котором 28-летний Марк Попов в одних трусах прогуливается по улице Моисеева. Одна нога у него перемотана бинтом, который волочится по снегу. На теле какие-то красные следы — то ли кровь, то ли краска. На этой же записи неадекватный мужчина набрасывается на проходящую мимо женщину. Судя по всему, и в этот момент он был под воздействием запрещенных веществ.
23 января следователи и полицейские официально объявили в розыск Марка Попова. Среди особых примет оперативники выделили татуировки на обеих руках и груди (почти на половину туловища у него набит демон Бафомет).
В этот же день подозреваемого задержали. Все это время он оставался в Воронеже. По некоторым сведениям, его нашли в инфекционной больнице — туда он пришел сам, заявив, что плохо себя чувствует. Сейчас его допрашивают следователи. Попову предстоит отвечать по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы. Ход расследования уголовного дела поставил на контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.