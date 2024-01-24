«Она была хорошей. Все изменилось после знакомства с Марком»: что известно об убийстве 17-летней девушки в Воронеже

При каких обстоятельствах и когда именно 17-летняя девушка лишилась жизни, пока неизвестно. Выходить на связь с близкими Алина перестала еще 16 января. А тело ее нашли только 22 числа. Незадолго до этого в Сети появилось видео, на котором 28-летний Марк Попов в одних трусах прогуливается по улице Моисеева. Одна нога у него перемотана бинтом, который волочится по снегу. На теле какие-то красные следы — то ли кровь, то ли краска. На этой же записи неадекватный мужчина набрасывается на проходящую мимо женщину. Судя по всему, и в этот момент он был под воздействием запрещенных веществ.