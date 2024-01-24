Полиция ищет свидетелей происшествия с автобусом на Дрокинской горе в Красноярске

Со слов водителя автобуса, 10 декабря в 7 часов утра он ехал по маршруту «Красноярск — Саяногорск». На Дрокинской горе произошла поломка транспортного средства, которую самостоятельно устранить не получилось. Пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный оставили без присмотра на ночь на трассе. Вернувшись на следующее утро, водитель обнаружил повреждения передней части салона автобуса.