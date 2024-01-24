Полиция ищет свидетелей происшествия с автобусом на Дрокинской горе в Красноярске

Красноярская ГИБДД просит отозваться свидетелей дорожно-транспортного происшествия с участием автобуса, произошедшего в ночь на 11 декабря 2023 года на 2-м км автодороги Р-255, в районе Дрокинской горы. Неустановленный автомобилист врезался в припаркованную на дороге маршрутку марки Setra и уехал.
Со слов водителя автобуса, 10 декабря в 7 часов утра он ехал по маршруту «Красноярск — Саяногорск». На Дрокинской горе произошла поломка транспортного средства, которую самостоятельно устранить не получилось. Пассажиров пересадили в другой автобус, а неисправный оставили без присмотра на ночь на трассе. Вернувшись на следующее утро, водитель обнаружил повреждения передней части салона автобуса.
Очевидцев происшествия просят позвонить в полицию по телефонам 226−83−89, 226−83−74, 8−923−292−1136 (инспектор по розыску).