В Хабаровске взяли под стражу подозреваемого в шпионаже на Украину

Сотрудники ведомства установили, что задержанный собирал сведения об участниках Специальной военной операции на Украине и используемых министерством обороны Российской Федерации радиочастотах. Также в ФСБ сообщили, что горожанин готовил покушение на военнослужащих, находящихся в Хабаровском крае. Действовал он согласно заданию главного управления разведки минобороны Украины.