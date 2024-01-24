В Хабаровске взяли под стражу подозреваемого в шпионаже на Украину

Жителя города Хабаровска, подозреваемого в пособничестве украинской разведке, отправили в городской следственный изолятор, где он будет дожидаться суда. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на РИА «Новости», мужчину задержали сотрудники регионального управления ФСБ России 19 января.
Сотрудники ведомства установили, что задержанный собирал сведения об участниках Специальной военной операции на Украине и используемых министерством обороны Российской Федерации радиочастотах. Также в ФСБ сообщили, что горожанин готовил покушение на военнослужащих, находящихся в Хабаровском крае. Действовал он согласно заданию главного управления разведки минобороны Украины.
В настоящее время на хабаровчанина заведено уголовное дело по статье о государственной измене — максимальное наказание за совершение такого преступления предусматривает пожизненное лишение свободы. В следственном изоляторе мужчина проведёт два месяца. Расследование уголовного дела занимается управление ФСБ России по Хабаровскому краю.
Напомним, что в декабре прошлого года Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 9,5 годам колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа в пользу главного разведуправления минобороны Украины. Осуждённый передавал сведений о военных объектах министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории Хабаровского края.