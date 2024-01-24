Энергетики протянули новый кабель, чтобы дать свет жителям Владивостока

Сотрудники «Владивостокского предприятия электрических сетей» (ВПЭС) протянули новую кабельную линию, чтобы после крупной аварии подать свет, тепло и горячую воду в дома в Первомайском районе. Школы и детские сады микрорайона готовы принимать детей.
Энергетики ВПЭС и ДРСК продолжают устранять последствия аварии на подстанции «Загородная» на улице Борисенко. Идет переподключение абонентов на резервные линии.
«Центральные тепловые узлы запитали с помощью дизель-генераторов. Ночью была протянута новая кабельная линия через сети “Оборонэнерго”, чтобы дать в дома тепло и горячую воду», — сообщил представитель МУПВ «ВПЭС» Сергей Курносов.
Некоторые дома подключили к свету через генераторы. Например, на улице Доровольского.
Напомним, что в результате аварии на подстанции «Загородная» вечером 23 января без света, тепла и горячей воды остались 475 многоквартирных и 125 частных домов в районе Тихой в краевом центре. Работы по устранению аварии продолжаются.