На всей территории Сахалинской области объявили режим ЧС из-за циклона

«Организована работа и координация всех служб в ситуационном центре. Это позволит следить за расчисткой дорог и за работой учреждений жизнеобеспечения в онлайн-режиме. Вся техника, предусмотренная по расчистке, находится в исправном состоянии. Для усиления мы обратились к строителям и военным с тем, чтобы получить дополнительные мощности для устранения последствий циклона», — отметил Лимаренко.