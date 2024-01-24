В Уссурийске пассажиры устроили дебош в машине такси и напугали водителя

За минувшую неделю сотрудники Росгвардии доставили в полицию 275 человек. Один из таких случаев произошел в Уссурийске, когда сотрудники вневедомственной охраны задержали пассажиров такси. Подробности — в материале «Комсомольской правды — Владивосток».

Как рассказали в пресс-службе Росгвардии, сотрудникам поступил сигнал от тревожной кнопки, которая находилась в машине такси. Отследив местоположение автомобиля, вневедомственная охрана отправилась к нему. Оказалось, что помощь понадобилась водителю.

Женщина за рулем объяснила, что забрала четырех мужчин из сауны и везла их из Уссурийска в село Пуциловка. В дороге пассажиры начали вести себя агрессивно и даже разбили стекло задней двери. Дебоширов задержали и доставили в отдел полиции.