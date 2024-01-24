Трое братчан отдали 1,5 миллиона аферистам за чужое дизтопливо

40-летний потерпевший сообщил, что решил купить восемь тысяч литров топлива. Продавец предложил цену в 45 рублей за литр. Партия обошлась бы в 360 тысяч рублей, но привезти её должны были из другого города, а оплату принимали через мобильный банк. Двое знакомых потерпевшего, 28 и 43 лет, заинтересовались предложением и тоже пожелали прикупить дешёвое дизтопливо. Они брали 11 тысяч литров на 990 тысяч рублей.