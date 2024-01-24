Трое братчан отдали 1,5 миллиона аферистам за чужое дизтопливо

40-летний потерпевший сообщил, что решил купить восемь тысяч литров топлива. Продавец предложил цену в 45 рублей за литр. Партия обошлась бы в 360 тысяч рублей, но привезти её должны были из другого города, а оплату принимали через мобильный банк. Двое знакомых потерпевшего, 28 и 43 лет, заинтересовались предложением и тоже пожелали прикупить дешёвое дизтопливо. Они брали 11 тысяч литров на 990 тысяч рублей.
Бензовоз приехал, топливо оценили, перевели 1,5 миллиона. Однако водитель бензовоза заявил, что оплата должна быть наличными, в соответствии с сопроводительными документами. Он созвонился с руководством и подтвердил, что о безналичной оплате через мобильный банк никто не договаривался. А «продавец» перестал выходить на связь.
Возбуждено уголовное дело.