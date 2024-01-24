В Иркутске ищут серийного автоугонщика

Как рассказали стражи порядка, на сегодняшний день «поступило три заявления от местных жительниц». Все преступления произошли в Ленинском районе. Орудовал автовор возле детских садов всегда утром, когда автоледи «уводили своих детей»:
«Изучив записи видеонаблюдения, установленные в районе событий, оперативникам удалось определить приметы подозреваемого. На вид ему 35−40 лет, европейский тип лица, крепкого телосложения, рост примерно 175−180 см. Полицейские не исключают версию того, что фигурантов могло быть несколько».
Две угнанные иномарки нашлись. Они были оборудованы противоугонными системами отслеживания и блокировки. Третью машину пока ищут. Возбуждено уголовное дело.
Полицейские просят тех, кто узнал мужчину, подозреваемого в угоне, позвонить по телефонам: