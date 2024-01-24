Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты

В Иркутске ищут серийного автоугонщика

Полиция Иркутска разыскивает мужчину, угнавшего несколько автомобилей с парковок детский садов, сообщает ИА «ТК Город» со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Как рассказали стражи порядка, на сегодняшний день «поступило три заявления от местных жительниц». Все преступления произошли в Ленинском районе. Орудовал автовор возле детских садов всегда утром, когда автоледи «уводили своих детей»:

«Изучив записи видеонаблюдения, установленные в районе событий, оперативникам удалось определить приметы подозреваемого. На вид ему 35−40 лет, европейский тип лица, крепкого телосложения, рост примерно 175−180 см. Полицейские не исключают версию того, что фигурантов могло быть несколько».

Две угнанные иномарки нашлись. Они были оборудованы противоугонными системами отслеживания и блокировки. Третью машину пока ищут. Возбуждено уголовное дело.

Полицейские просят тех, кто узнал мужчину, подозреваемого в угоне, позвонить по телефонам:

8 (3952) 32−00−02, 21−68−05, 8−902−769−6611; 02 (102 с любого сотового оператора связи).