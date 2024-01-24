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Российские бойцы уничтожили позиции ВСУ на северном фланге Артемовска

ЛУГАНСК, 24 янв — РИА Новости. Минометчики гвардейской 200-й мотострелковой бригады Северного флота, действующей в составе группировки войск «Юг», уничтожили укрепленные украинские позиции и пехоту ВСУ на северном фланге Артемовска, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: © РИА Новости

Расчеты БПЛА выявили замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты на северном фланге Артемовска. После обнаружения целей координаты передали минометной батарее, расчеты которой нанесли удар по позициям ВСУ и уничтожили их.

«Наши цели, в основном, это пехота, блиндажи, легко бронированные цели и огневые позиции. В основном такие задачи стоят, ну. соответственно, и контрбатарейная борьба», — рассказал РИА Новости заряжающий минометного расчета с позывным «Шлямбур».

В воскресенье командир группы спецназа Вооруженных сил России рассказал РИА Новости, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, противник будет отходить, а российские подразделения будут перемещаться в его сторону.