Расчеты БПЛА выявили замаскированные позиции украинских военнослужащих и скопление пехоты на северном фланге Артемовска. После обнаружения целей координаты передали минометной батарее, расчеты которой нанесли удар по позициям ВСУ и уничтожили их.
«Наши цели, в основном, это пехота, блиндажи, легко бронированные цели и огневые позиции. В основном такие задачи стоят, ну. соответственно, и контрбатарейная борьба», — рассказал РИА Новости заряжающий минометного расчета с позывным «Шлямбур».
В воскресенье командир группы спецназа Вооруженных сил России рассказал РИА Новости, что военнослужащие российской Южной группировки войск заняли более выгодные позиции на артемовском участке фронта. По его словам, противник будет отходить, а российские подразделения будут перемещаться в его сторону.