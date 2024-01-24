Бывшего директора «СибУпрАвтоДор» Сахарова омский суд отправил в колонию

«Судом установлено, что в сентябре 2015 года осужденный, занимая должность заместителя директора КУ “Управление дорожного хозяйства Омской области”, убедил руководителя ГП “Омскавтодор” заключить договор субподряда по реконструкции дороги в одном из районов области с подконтрольной организацией, через которую впоследствии вывел более 1,5 млн рублей. В ноябре 2015 года, занимая должность директора филиала ФКУ “СибУпрАвтоДор”, обвиняемый обязал четырех руководителей районных дорожно-ремонтных управлений приобрести за счет бюджета предприятий ему в кабинет офисную мебель, а также отремонтировать автомобиль знакомой на общую сумму 266 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре Омской области.