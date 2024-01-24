Бывшего директора «СибУпрАвтоДор» Сахарова омский суд отправил в колонию

Омский районный суд Омской области вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего директора филиала ФКУ «СибУпрАвтоДор», четырех бывших руководителей районных дорожно-ремонтных управлений, а также двух их знакомых граждан. Они признаны виновными по ч. 3 ст. 160 УК РФ (растрата), п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Бывший директор филиала также признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
По данным «СуперОмска», на скамье подсудимых оказались экс-директор филиала ФКУ «СибУпрАвтоДор» Александр Сахаров, а также бывшие руководители районных дорожно-ремонтных управлений Ю. Игнашин, С. Павлюк, О. Власов, В. Киселев, а также Е. Торопов и В. Игошин.
«Судом установлено, что в сентябре 2015 года осужденный, занимая должность заместителя директора КУ “Управление дорожного хозяйства Омской области”, убедил руководителя ГП “Омскавтодор” заключить договор субподряда по реконструкции дороги в одном из районов области с подконтрольной организацией, через которую впоследствии вывел более 1,5 млн рублей. В ноябре 2015 года, занимая должность директора филиала ФКУ “СибУпрАвтоДор”, обвиняемый обязал четырех руководителей районных дорожно-ремонтных управлений приобрести за счет бюджета предприятий ему в кабинет офисную мебель, а также отремонтировать автомобиль знакомой на общую сумму 266 тыс. рублей», — сообщили в прокуратуре Омской области.
Кроме того, в период с августа 2014 года по февраль 2016 года директор совместно с тремя знакомыми, один из которых уже осужден, занимался незаконной банковской деятельностью, в результате чего извлек доход на сумму более 48,9 млн рублей, утверждает гособвинитель.
Суд с учетом мнения государственного обвинителя назначил экс-директору Сахарову наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 500 тыс. рублей.
Четыре бывших руководителей районных дорожно-ремонтных управлений остались на свободе, но получили наказание в виде штрафов в размере от 100 тыс. до 160 тыс. рублей.
Еще двое осужденных также как и Сахаров, направлены в колонию на 3 года и 2 года 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафами в размере 400 и 350 тыс. рублей.