По вине пьяного водителя в Хабаровском крае погибла 18-летняя пассажирка

«Городской прокуратурой в следственный орган внесено требование. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по п.п. “а”, “в”, ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.