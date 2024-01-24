По вине пьяного водителя в Хабаровском крае погибла 18-летняя пассажирка

После вмешательства прокуратуры в Николаевске-на-Амуре было возбуждено уголовное дело из-за ДТП, в котором погибла 18-летняя пассажирка, сообщает прокуратура Хабаровского края.
31 декабря прошлого года 33-летний пьяный водитель «Тойоты Ленд Круер», не имея водительских прав, двигался по улице Советской в Николаевске-на-Амуре. На заднем сидении автомобиля сидели две 18-летние девушки.
Водитель не справился с управлением и врезался в фонарный столб.
Длительное время уголовное дело в отношении виновника аварии не возбуждалось.
«Городской прокуратурой в следственный орган внесено требование. По результатам его рассмотрения возбуждено уголовное дело по п.п. “а”, “в”, ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, не имеющим права управления, повлекшее по неосторожности смерть)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Ход расследования находится на контроле в городской прокуратуре.