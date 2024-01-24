Машины всмятку, водители с травмами: серьезное ДТП случилось на федеральной трассе в Приморье

Серьезная авария произошла в Надеждинском районе в Приморье на 705 километре трассы А370 «Уссури». В ДТП пострадали два человека, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на пресс-службу УМВД по краю.
По предварительной информации, 23-летняя женщина за рулем Honda Fit ехала в сторону Владивостока, однако она превысила скорость и на скользкой дороге потеряла управление. Ее автомобиль выехал на встречную полосу и врезался в Toyota Corolla.
Травмы получила виновница аварии, а также 35-летний мужчина — водитель второй машины.
Стаж вождения женщины — менее года и в 2023 году она два раза привлекалась к административной ответственности из-за нарушений ПДД.
Сотрудники ГИБДД проводят проверку, чтобы выяснить все детали аварии.
Напомним, ранее «Комсомолка» писала о том, что в центре Владивостока автомобиль сбил пешехода.