Над Орловской областью обезврежены беспилотники

«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал господин Клычков в Telegram. К местам происшествия стянуты службы для «обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий».
Орловская область подвергается атакам БПЛА как минимум в третий раз с начала года. Беспилотники сбивали 9 и 20 января. 9 января два БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса.
Леонид Уварчев