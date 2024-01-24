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Над Орловской областью обезврежены беспилотники

Беспилотные летательные аппараты обезврежены в Железнодорожном и Северном районах Орловской области, сообщил губернатор Андрей Клычков. По предварительной информации, никто не пострадал.
БПЛА
Источник: РИА "Новости"

«Друзья, звуки, которые вы слышали в небе над Орлом, результат работы Министерства обороны РФ. Сохраняйте спокойствие. Утром были обезврежены очередные беспилотные летательные аппараты», — написал господин Клычков в Telegram. К местам происшествия стянуты службы для «обеспечения безопасности населения и проведения правоохранительными органами необходимых мероприятий».

Губернатор призвал жителей в случае обнаружения в небе БПЛА сообщать об этом в ФСБ, МВД и службу спасения. По его словам, это поможет оперативно «определить и нейтрализовать угрозу, избежав серьезных последствий».

Орловская область подвергается атакам БПЛА как минимум в третий раз с начала года. Беспилотники сбивали 9 и 20 января. 9 января два БПЛА упали на объект топливно-энергетического комплекса.

Леонид Уварчев