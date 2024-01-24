В Монголии взорвался 60-тонный грузовик с газом

После взрыва грузовик отбросило на 30−40 метров. По словам местных жителей, из-за быстрого распространения пламени загорелись несколько автомобилей и расположенный рядом многоквартирный дом. Его жителей в срочном порядке эвакуировали. Водитель газовоза сказал, что причиной случившегося могло стать столкновение с другим автомобилем.