Крупный пожар разгорелся близ Алматы — Видео

«24 января 2024 года в 6:59 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло возгорание на складе полиэтиленовых изделий внутри складского помещения на предварительной площади 3600 кв. м, выполненного из металлоконструкций».