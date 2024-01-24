Крупный пожар разгорелся близ Алматы — Видео

В одном из Instagram-пабликов писали, что горят склады в пос. Ашыбулак.
Корреспонденту Zakon.kz в областном ДЧС предоставили информацию по пожару:
«24 января 2024 года в 6:59 в дежурную часть ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что на Первомайской промышленной зоне Илийского района произошло возгорание на складе полиэтиленовых изделий внутри складского помещения на предварительной площади 3600 кв. м, выполненного из металлоконструкций».
На место незамедлительно были направлены сотрудники ДЧС Алматинской области. Расстояние от ближайшего пожарного подразделения ПЧ-9 пос. Боралдай составляет 15 км. Расстояние от областного центра составляет 87 км.
«На момент прибытия первых пожарных подразделений в 7:20 объект полностью был охвачен огнем. Дополнительно на место вызова были направлены силы и средства близлежащих подразделений по повышенному рангу вызова. Причиной распространения пожара на большую площадь явилось позднее сообщение о пожаре».
Принятыми мерами пожар был локализован в 9:12. Не допущено распространение огня на близстоящее складское помещение. Ближайший пожарный гидрант находится на расстоянии 500 м.
«Тушение пожара продолжается. Жертв и пострадавших нет. Угрозы распространения огня не имеется».
Для выяснения причины пожара на место направлены сотрудники ИИПЛ и отдела дознания ДЧС Алматинской области. Предварительная причина пожара — короткое замыкание электропроводов.
В ДЧС Алматинской области напомнили о важности соблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации, чтобы избежать короткого замыкания.