В Красноярском крае задержали директора лесничества Богучанского района

В Красноярском крае правоохранители задержали директора лесничества Богучанского района по подозрению во взятках. Об этом сообщают пресс-службы МВД и прокуратуры.
По данным следствия, 44-летний директор лесничества за две взятки от частной компании и предпринимателя в размере от 120 тысяч рублей и 285 тысяч рублей оказывал содействие в подборе лесного фонда, а также помогал быстрее оформить документы на лесные участки.
«Кроме этого, злоумышленник противоправно оказывал содействие в ежегодном осмотре складов пожарного оборудования, а также осуществлял общее покровительство деятельности компании и предпринимателя по лесозаготовке», — сообщают в МВД.
В отношении директора лесничества Богучанского района возбуждены два уголовных дела по статье 290 УК РФ «Получение взятки». Управленец уже допрошен, решается вопрос об избрании меры пресечения.