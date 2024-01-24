На мебельной фабрике в Челябинской области произошёл крупный пожар

В ночь на среду, 24 января, в Еткульском районе около посёлка Батуринский загорелась кровля мебельной фабрики. Пламя охватило площадь в 3600 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.