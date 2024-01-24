На мебельной фабрике в Челябинской области произошёл крупный пожар

Локализовать пожар огнеборцам удалось около семи утра.
Пожар занялся в двух километрах от посёлка Батуринский.
— На месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники, — уточнили в чрезвычайном ведомстве. — На данный момент информация о пострадавших не поступала.
В МЧС добавили, что сейчас продолжается тушение разрозненных очагов до полной ликвидации. Угроза распространения огня снята.
Ещё один масштабный пожар случился недавно в Златоусте. Там загорелся цех деревообрабатывающего предприятия.