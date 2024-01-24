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На мебельной фабрике в Челябинской области произошёл крупный пожар

В ночь на среду, 24 января, в Еткульском районе около посёлка Батуринский загорелась кровля мебельной фабрики. Пламя охватило площадь в 3600 квадратных метров. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.
Источник: ГУ МЧС по Челябинской области

Локализовать пожар огнеборцам удалось около семи утра.

Пожар занялся в двух километрах от посёлка Батуринский.

— На месте работают более 60 специалистов и 18 единиц техники, — уточнили в чрезвычайном ведомстве. — На данный момент информация о пострадавших не поступала.

В МЧС добавили, что сейчас продолжается тушение разрозненных очагов до полной ликвидации. Угроза распространения огня снята.

Ещё один масштабный пожар случился недавно в Златоусте. Там загорелся цех деревообрабатывающего предприятия.

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