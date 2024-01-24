В Минобороны рассказали о перехвате четырех БПЛА над Орловской областью

Как сообщил мэр города Юрий Парахин, в нескольких многоэтажках после падения беспилотников выбило окна. В администрации создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая вместе с управляющими компаниями займется восстановлением повреждений. Жильцам предложили расположиться в пунктах временного размещения.