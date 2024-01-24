В Минобороны рассказали о перехвате четырех БПЛА над Орловской областью

«Сегодня утром пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — отметили в министерстве.
По информации губернатора Андрея Клычкова, пострадавших нет. К местам происшествия, в Железнодорожном и Северном районах Орла, направили специальные службы для обеспечения безопасности населения.
Как сообщил мэр города Юрий Парахин, в нескольких многоэтажках после падения беспилотников выбило окна. В администрации создали комиссию по чрезвычайным ситуациям, которая вместе с управляющими компаниями займется восстановлением повреждений. Жильцам предложили расположиться в пунктах временного размещения.
ВСУ регулярно пытаются атаковать центральные и приграничные регионы России. Последний раз украинский БПЛА в Орловской области сбивали 20 января.