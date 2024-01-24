Супружескую пару будут судить за аферу с земельным участком в Дивногорске

По данным ведомства, семейная пара в 2014 году обратилась в мэрию Дивногорска с целью получить в аренду участок размером 700 квадратных метров в посёлке Усть-Мана. Когда все документы было получено, то обвиняемые решили провернть аферу и выкупить площадь по льготной цене, которая составляет 15% от кадастровой стоимости.