Супружескую пару будут судить за аферу с земельным участком в Дивногорске

Супружескую пару из Красноярского края будут судить за аферу с землёй в Дивногорске. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления МВД.
По данным ведомства, семейная пара в 2014 году обратилась в мэрию Дивногорска с целью получить в аренду участок размером 700 квадратных метров в посёлке Усть-Мана. Когда все документы было получено, то обвиняемые решили провернть аферу и выкупить площадь по льготной цене, которая составляет 15% от кадастровой стоимости.
Такая возможность появляется, если возвести на участке постройку размером не менее 15 квадратных метров.
Семейная пара подготовила подложную декларацию о якобы построенной на арендованной земле постройке площадью 15 квадратных метров. Затем мужчина, используя поддельный документ, зарегистрировал несуществующий объект в качестве недвижимого имущества и оформил права собственности на участок.
Далее обвиняемые повторно обратились в администрацию Дивногорска и, по подложным документам, выкупили участок за 45 тысяч рублей, а через некоторый период продали его третьим лицам за 870 тысяч рублей.
Факт мошенничества выявили сотрудники отдела экономической безопасности МВД. Было возбуждено уголовное дело по статьям 159 и 174.1 УК РФ. Фигуранты дожидаются суда под подпиской о невыезде.