40-летний мужчина без вести пропал в Иркутской области

Сотрудники полиции в Иркутской области разыскивают без вести пропавшего Нурбека Набижановича Рыскулова. С заявлением о розыске в дежурную часть обратилась его жена. С ее слов, 21 января ее 40-летний муж уехал из дома в Усть-Кутском районе в Братск на личном автомобиле Toyota Matrix (регистрационный номер К353АС138). С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно, телефон недоступен. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.
Разыскиваемый азиатской внешности, среднего телосложения, рост около 165 см, черные волосы с сединой, короткая стрижка и карие глаза. Был одет во флисовую толстовку цвета хаки, коричневую шапку и черные джинсы.
Граждан, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого или его транспортного средства, просят сообщить по телефонам: 8 (39565) 5−01−43, 02 (102 — с любого оператора сотовой связи) или на телефон оперуполномоченного 8 (904)147−41−20.