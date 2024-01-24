40-летний мужчина без вести пропал в Иркутской области

Сотрудники полиции в Иркутской области разыскивают без вести пропавшего Нурбека Набижановича Рыскулова. С заявлением о розыске в дежурную часть обратилась его жена. С ее слов, 21 января ее 40-летний муж уехал из дома в Усть-Кутском районе в Братск на личном автомобиле Toyota Matrix (регистрационный номер К353АС138). С тех пор о местонахождении мужчины ничего неизвестно, телефон недоступен. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.