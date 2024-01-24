В Минске Kia сбил 12-летнюю девочку, переходившую дорогу в неположенном месте

Согласно предварительным данным, 23 января примерно в 17.20 28-летняя водитель, находившаяся за рулем машины Kia, около дома № 30, расположенном по улице Гамарника, сбила 12-летнюю девочку. В ведомстве обратили внимание на то, что несовершеннолетняя переходила дорогу в неположенном месте, отметив, что в зоне видимости есть пешеходный переход. Сказано, что 12-летняя девочка была доставлена в больницу для обследования.