По данным СКР, вечером 22 января 2024 года пассажирский поезд сообщением Томск — Адлер совершил остановку на станции Щучье Озеро, где проводник ошибочно высадил пассажиров, которые ехали до станции Чернушка, то есть на удалении около 50 км от пункта назначения.
Как сообщили в федеральной пассажирской компании, четверым из шести пассажиров оплатили такси до Чернушки. Остальных доехали до Чернушки на следующем поезде. Всем пассажирам обещали выплатить компенсации.
В Прикамье пассажиров поезда высадили за 50 км до пункта назначения
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России организована доследственная проверка по факту высадки в Пермском крае пассажиров поезда в 50 км от пункта назначения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
По данным СКР, вечером 22 января 2024 года пассажирский поезд сообщением Томск — Адлер совершил остановку на станции Щучье Озеро, где проводник ошибочно высадил пассажиров, которые ехали до станции Чернушка, то есть на удалении около 50 км от пункта назначения.