В Прикамье пассажиров поезда высадили за 50 км до пункта назначения

По данным СКР, вечером 22 января 2024 года пассажирский поезд сообщением Томск — Адлер совершил остановку на станции Щучье Озеро, где проводник ошибочно высадил пассажиров, которые ехали до станции Чернушка, то есть на удалении около 50 км от пункта назначения.



Как сообщили в федеральной пассажирской компании, четверым из шести пассажиров оплатили такси до Чернушки. Остальных доехали до Чернушки на следующем поезде. Всем пассажирам обещали выплатить компенсации.