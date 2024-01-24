На петербургских стройках прошли миграционные рейды

Согласно официальным данным, в 2023 году более 91 000 иностранных граждан прибыли в Петербург и Ленинградскую область для работы на строительных объектах и встали на миграционный учет по законным основаниям. Вместе с тем, нелегальная трудовая миграция в данной отрасли экономики сохраняется.