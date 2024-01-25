Психолог из Хабаровска стала жертвой брачных аферистов

Однако потом Вильям стал писать о том, что отправление задержали на таможне в Турции и необходимо оплатить накладные расходы, которые обещал вернуть. Введенная в заблуждение потерпевшая сначала перевела на номера телефонов, зарегистрированные за границей, 500 тысяч рублей личных накоплений. Но проблемы с якобы посылкой на этом не закончились. Для их решения горожанка взяла кредиты в банках еще на 1 миллион рублей.