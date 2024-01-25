Психолог из Хабаровска стала жертвой брачных аферистов

В отдел полиции № 6 УМВД России по г. Хабаровску обратилась 49-летняя жительница Железнодорожного района. Женщина стала жертвой брачных аферистов, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Хабаровскому краю.
Потерпевшая рассказала полицейским, что работает психологом. В ноябре прошлого года с ней через мессенджер связался мужчина, представившийся Вильямом. Собеседник сообщил, что является высокопоставленным сотрудником одной из иностранных служб. Недавно у него погибла жена, на фоне конфликтов с дочерью начались ментальные расстройства. Вильям попросил провести с ним несколько психологических сеансов дистанционно.
В процессе общения Вильям рассказал, что по работе ему приходится много ездить по миру, в связи с этим он выучил 4 языка, в том числе, русский.
Примерно через месяц активной переписки собеседник заявил, что по служебной необходимости вынужден уехать из своей страны с важным и рисковым заданием. А потерпевшая — единственный человек, кому он может доверять. В связи с этим мужчина предложил отправить посылкой в Россию на адрес хабаровчанки свои наличные сбережения и документы на недвижимость.
Однако потом Вильям стал писать о том, что отправление задержали на таможне в Турции и необходимо оплатить накладные расходы, которые обещал вернуть. Введенная в заблуждение потерпевшая сначала перевела на номера телефонов, зарегистрированные за границей, 500 тысяч рублей личных накоплений. Но проблемы с якобы посылкой на этом не закончились. Для их решения горожанка взяла кредиты в банках еще на 1 миллион рублей.
Вильям писал, что и этого не достаточно. Заявительница поняла, что более двух месяцев общалась с мошенниками.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Сотрудники полиции рекомендуют внимательно ознакомиться с признаками мошенничества во время знакомства по интернету:
— Профиль собеседника весьма специфичен: минимум фотографий, низкая информативность фото, отсутствие географических привязок. Отсутствие привязок профиля к другим социальным сетям.
— После обмена первыми сообщениями злоумышленники часто просят перенести общение на другую платформу. Например, в популярные мессенджеры.
— Частые обстоятельства, которые препятствуют личной встрече либо общению через видеосвязь.
— Просьба о финансовой помощи или перечислении денег на непредвиденные расходы.
— Некоторые злоумышленники могут прислать ссылку с просьбой дать оценку игре или приложению. В реальности аферисты хотят получить доступ к банковской карте жертвы или загрузить на смартфон вредоносную программу.