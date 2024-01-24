Самарец в магазине похитил с прилавка 30 пачек сыра

В дежурную часть отдела полиции по Промышленному району Управления МВД России по г. Самаре поступило сообщение от представителя одного из сетевых магазинов, который сообщил, что, неизвестный мужчина, находясь в торговой точке, расположенной на улице Ново-Садовой, похитил с прилавка 30 пачек сыра.