В отношении владельца контактного зоопарка «Стражи Галактики» возбудили уголовное дело

Как установило надзорное ведомство, зоопарк работал без лицензии, а после судебного запрета продолжал свою деятельность.



Из-за отсутствия лицензии в отношении владельца зоопарка возбуждено дело об административном правонарушении, в суд направлено заявление о признании указанной деятельности незаконной и принятии обеспечительных мер в виде ее прекращения до получения специального разрешения.



Суд удовлетворил требования прокуратуры, однако предприниматель проигнорировал судебный запрет и продолжил осуществлять безлицензионную деятельность по содержанию и использованию животных. После этого прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы, которые по результатам их рассмотрения приняли решение о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 171 УК РФ (незаконное предпринимательство).